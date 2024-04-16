اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 06:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شركة طيران بريطانية تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 06:21 م
شركة طيران بريطانية تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر شركة طيران بريطانية
أ ش أ

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علقت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى نهاية شهر أكتوبر القادم.


وقالت الشركة - في بيان نقله تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم /الثلاثاء/ - إن الشركة اتخذت قرارا بتعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب خلال ما تبقي من فصل الصيف وحتى 27 أكتوبر، نتيجة لتطورات الأوضاع المستمرة في إسرائيل.


وعلقت العديد من شركات طيران رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، وتتجنب شركات آخرى المجالات الجوية القريبة بسبب الوضع الأمني منذ الهجمات الإيرانية بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل.







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