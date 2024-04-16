اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:07 م
سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو روبرت فيكو
براتيسلافا (أ ش أ)

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أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو عن معارضة بلاده لانضمام أوكرانيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسى الناتو.

وقال فيكو في مؤتمر صحفى، إن أوكرانيا قد تريد الانضمام إلى حلف الناتو وسيكون هذا قرارها، لكننا لن نصدق على الوثائق المتعلقة بانضمام أوكرانيا إلى الناتو في البرلمان لأن سلوفاكيا تحتاج إلى أوكرانيا محايدة، وستكون مصالح سلوفاكيا ومهددة إذا أصبحت أوكرانيا عضوا في حلف الناتو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

وفي الوقت نفسه، أظهر رئيس الوزراء السلوفاكى تأييد سلوفاكيا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى، وأعرب عن أمله فى أن تبدأ بروكسل وكييف محادثات بشأن إطلاق هذه العملية فى أقرب وقت ممكن.
 







الناتو

سلوفاكيا

حلف شمال الاطلسى

أوكرانيا

الاتحاد الأوروبى




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