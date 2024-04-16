رئيس النواب الأردنى يستقبل نظيره السعودى لدى وصوله عمان

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استقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لدى وصوله إلى المملكة في زيارة رسمية، حيث يعقدان مباحثات برلمانية مشتركة في مقر مجلس النواب الثلاثاء.

وكان في استقبال الدكتور آل الشيخ، الصفدي والسفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري.



وتأتي هذه الزيارة في ظل التأكيد المشترك باللقاءات السابقة على عقد لقاءات دورية تعزز من التعاون البرلماني، وتفعل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وكان الصفدي قد التقى آل الشيخ في الرياض في شهر يوليو الماضي، وأجريا مباحثات مشتركة في عمان في سبتمبر الماضي، أكدا خلالها على متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.