حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حى غرب شبين الكوم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت رئاسة حى غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، حملة إشغالات مكبرة برئاسة هناء عقيلة رئيسة الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث استهدفت الحملة ليلاً شارع باريس والشوارع المجاورة لرفع كافة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على حرم الطريق لتحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام وتحقيق الانضباط بالشوارع والقضاء على كافة المظاهر العشوائية وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة ، فضلاً عن المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لمنع عودة الإشغالات ولضمان عدم تكرار المخالفات مجدداً لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بشن الحملات المكبرة لرفع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية أمام المواطنين من الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ على حرم الطريق واستعادة الشكل الحضارى والجمالى.