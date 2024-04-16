محافظ أسوان: تشديد الحملات المرورية لإلزام السائقين بالتعريفة المقررة

أسوان - عبد الله صلاح

فور ورود شكاوى عديدة على الصفحة الرسمية للمحافظة بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن عدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة على بعض خطوط السير الداخلية بالمراكز والمدن، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إدارة المرور بالتعامل الفورى مع هذه الشكاوى.

وشدد محافظ أسوان، على تكثيف الحملات المرورية بمختلف المراكز والمدن لفحص كافة الشكاوى الواردة، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، وتم التشديد على سائقى سيارات السيرفيس بضرورة الإلتزام بالتعريفة التي تم إقرارها مؤخرًا، وعدم المغالاة فيها.

وبالتوازى مع ذلك تم مناشدة المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أى مخالفات للسائقين أو تجاوزات فى رفع قيمة التعريفة بخطوط السير المختلفة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.