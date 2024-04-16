حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى التبين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة التبين،حبس عاطل 4 أيام علي ذمه التحقيق، بتهمة سرقة الدراجات النارية، بأسلوب "توصيل الاسلاك " .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وأقر بتصريف الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله عامل مقيم بمحافظة الجيزة"سيئ النية" أمكن ضبطه، وأرشد عن المسروقات.

