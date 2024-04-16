اليوم السابع
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حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى التبين

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 03:45 م
حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى التبين محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة التبين،حبس عاطل 4 أيام علي ذمه التحقيق، بتهمة سرقة الدراجات النارية، بأسلوب "توصيل الاسلاك " .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وأقر بتصريف الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله عامل مقيم بمحافظة الجيزة"سيئ النية" أمكن ضبطه، وأرشد عن المسروقات.
 







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