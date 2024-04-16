اليوم السابع
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تكريم 600 من حفظة القرآن الكريم بقرية تزمنت الشرقية فى بنى سويف.. فيديو وصور

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:08 ص
تكريم 600 من حفظة القرآن الكريم بقرية تزمنت الشرقية فى بنى سويف.. فيديو وصور جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف، مساء الاثنين، احتفالية كبيرة لتكريم 600 من حفظة القرآن الكريم الفائزين فى المسابقة التى تم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت الإحتفالية حضور للقيادات الطبيعية داخل القرية وعدد من أئمة المساجد ومحفظى القرآن الكريم ،وبغض من قيادات إدارة أوقاف بنى سويف.

وقال محمد عبدالعظيم عدنان أحد القيادات الطبيعية بالقرية ورئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر للتنمية بالقرية ، أن المسابقة يتم تنظيمها كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

واضاف محمد عدنان أن المسابقة شارك فيها عدد كبير من أبناء القرية ، حيث أقيمت المسابقة طوال شهر رمضان فى عدة مستويات منها القرآن الكريم كاملاً وثلاث أرباع القرآن الكريم ،ونصف وربع القرآن الكريم، بالإضافة إلى تكريم كافة المشاركين.

الاطفال
الاطفال

 

الحفل
الحفل

 

جانب من حفل تكريم حفظة القرآن
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن

 







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