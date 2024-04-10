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تكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بقرية تزمنت فى بنى سويف.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2024 12:55 ص
تكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بقرية تزمنت فى بنى سويف.. فيديو جانب من تكريم حفظة القرآن الكريم
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف مساء اليوم، احتفالية كبرى لتكريم 500 من أطفال القرية من حفظة القرآن الكريم.

شهدت الاحتفالية تلاوة القرآن الكريم وكلمات من الحاضرين من إدارة أوقاف بنى سويف والأزهر الشريف وبعض رجال القرية، بالإضافة إلى بعض الأناشيد الدينية والتواشيح.

وقال عماد عثمان من القائمين على الاحتفالية، إن الاحتفالية التى شهدتها القرية نظمها مسجد خاتم المرسلين بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف، حيث تم تكريم اطفال القرية الفائزين فى المسابقة القرآنية التى نظمها المسجد خلال شهر رمضان المبارك.

واضاف عماد عثمان أن  المسابقة  تشهد اقبال كبير من أطفال القرية الذين يشاركون فى اقسام المسابقة المختلفة التى تتنوع ما بين حفظ القرآن الكريم كاملاً أو نصف القرآن أو ربع القرآن بالإضافة إلى عقد مسابقة للاطفال الصغار الحافظين لجزء أو اثنين أو أكثر من القرآن الكريم.







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