تقييم شخصى لتلاميذ أولى وثانية وثالثة ابتدائى بالجيزة.. اعرف المواعيد

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة وضع مقترح تقييم شخصي للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالمرحلة الابتدائية (عام - خاص - لغات - دمج) للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، وذلك طبقًا للكتاب الدوري رقم 39 بتاريخ 27/10/2022م.

وقالت المديرية فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إنه حرصًا من مديرية التربية والتعليم بالجيزة على انتظام الدراسة وطبقًا للقرار الوزاري رقم 194 بتاريخ 2020 والكتاب الدوري رقم 39 بشأن عمل تقييمات تشخيصية للصفوف الأولى بصفة دورية لتهيئة الطلاب لتقييمات الصفوف الأعلى لتحقيق نواتج التعلم وقياس مدى استيعاب الطلاب مهارات القراءة والكتابة مع التأكيد على النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وحرصًا على انتظام الدراسة حتى 30 أبريل تم وضع مقترح تقييم تشخيصي للصفوف الأولى لتحقيق الانضباط بالمدارس، على أن يتم التقييم خلال اليوم الدراسي.

وحددت مديرية التربية والتعليم الجيزة، جدول بمواعيد التقييم التشخيصى للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي بالمرحلة الابتدائية "عام - خاص - لغات - دمج " للفصل الدراسي الثاني، على النحو التالي:

-الخميس 18 أبريل 2024: التربية الدينية.

-الأحد 21 أبريل 2024: محتوى متعدد التخصصات (اكتشف).

-الإثنين 22 أبريل 2024: اللغة العربية - القيم واحترام الاخر.

-الثلاثاء 23 أبريل 2024: الرياضيات.

-الأربعاء 24 أبريل 2024: اللغة الإنجليزية.



التقييم الشخصى



