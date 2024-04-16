"تعليم قنا" تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قنا صابر سعيد

اعتمد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة في ضوء القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وفي إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه تقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي اعتبارا من 8 مايو وحتى الأربعاء 22 مايو، وامتحانات الصف الثاني الثانوي اعتبارا من الخميس 9 مايو وحتى الخميس 22 مايو.

وامتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي من الأربعاء 8 مايو إلى الأحد12 مايو، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية للتعليم العام والرسمي لغات والمهني والدمج اعتبارا من السبت 18 مايو وحتى الخميس 23 مايو.

ويمتحن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي اعتبارا من 13 مايو وحتى الخميس 16 مايو ، بينما يستهل طلاب الصف السادس امتحاناتهم يوم الأربعاء 8 مايو إلى يوم الأحد 12 مايو.