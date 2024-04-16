ترميم أكثر من 90% من كاتدرائية نوتردام بعد 5 سنوات من الحريق.. صور

فاطمة شوقى

بعد 5 سنوات من الحريق الذى دمر كاتدرائية نوتردام فى باريس، فى أبريل 2019، وهو مبنى يبلغ عمره 860 عاما، تم الانتهاء أكثر من 90% من إعادة بناء الكاتدرائية، حسبما قالت صحيفة ريفورما الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى زيارة إلى موقع البناء في أواخر عام 2023، وعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأن العمل ،فى الموعد المحدد، حتى يتم فتح نوتردام أمام الجمهور في 8 ديسمبر 2024.



كاتدرائية نوتردام 2

قال فيليب جوست، من منظمة إعادة بناء نوتردام دو باريس (الهيئة العامة المسؤولة عن الحفاظ على الكاتدرائية وترميمها)، للبرلمان الفرنسي في 13 ديسمبر، وبحلول موعد دورة الألعاب الأولمبية في يوليو، نأمل أن نكون قد أزلنا السقالات من أعلى البرج واستكملنا معظم السقف، حتى يتمكن الباريسيون والزوار من جميع أنحاء العالم من رؤية مدى قربنا من إعادة الافتتاح.

وفقًا لإعادة بناء نوتردام دو باريس، هناك ما يقرب من 250 شركة فنية وورشة عمل في جميع أنحاء فرنسا مكلفة ، بالعمل على إحياء الكاتدرائية، ومن بينهم النجارون والبناؤون والسقالات والنحاتون والمذهبون والزجاجيون وحتى صانعو الأورجن، الذين يقومون بترميم 8000 أنبوب و115 سجلًا للأرجن الكبير في الكاتدرائية، وهو الأكبر في فرنسا.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة بناء نوتردام حوالي 700 مليون يورو، في المجمل، تم جمع 846 مليون يورو، من التبرعات من 340 ألف جهة مانحة فى 150 دولة، وفقا لمنظمة إعادة بناء نوتردام دو باريس، تم بالفعل الانتهاء من ترميم المبنى بنسبة تزيد عن 90٪.

وصدم حريق نوتردام فرنسا؛ وشوهدت صور الباريسيين والسياح الباكين الذين شاهدوا في حالة من عدم التصديق الحريق الذي تسبب في سقوط برج الكاتدرائية.