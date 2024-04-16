تركيب انترلوك بإجمالى 494 ألف متر فى الشرقية بتكلفة 150 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة على مساحة 493 ألفًا و900 متر مسطح وبتكلفة إجمالية بلغت 150 مليونا و100 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ضمن خطة التطوير والتجميل التى تشهدها شوارع المحافظة للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهدًا فى متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمنى المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

أوضح محافظ الشرقية أنه منذ توليه محافظا للاقليم، تم وضع خطة لأعمال الرصف والتطوير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه خلال الخمس أعوام الماضية، تم الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية الضيقة التى يصعب رصفها وذلك بتركيب بلاط الانترلوك بها والتى شملت مناطق حى مبارك / كفر محمد حسين / الشوبك / طاهرة / الغار/ العصلوجى/ ميت أبو على بمركز الزقازيق على مساحة مسطحة بلغت 75 ألف متر مكعب وبتكلفة 30 مليون جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمناطق الحريرى / الصاغة / الحسنية / المنتزة بنطاق حى اول الزقازيق على مساحة مسطحة بلغت 45 ألفا و500 متر مكعب وبتكلفة 9 ملايين و900 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمناطق الإشارة / منطقة كفر عبد العزيز/ يوسف بك وحسن صالح بنطاق حى ثان الزقازيق على مساحة مسطحة بلغت 44 ألفا و800 متر مكعب وبتكلفة 17 مليونا و700 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمناطق الإشارة / منطقة كفر عبد العزيز/ يوسف بك وحسن صالح بنطاق حى ثان الزقازيق على مساحة مسطحة بلغت 44 ألفا و800 متر مكعب وبتكلفة 17 مليونا و700 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشوارع (خيرى مباشر- بشير شطا - ناصف النيل - مصطفى كامل –البحر المردوم – د محمد راشد) بمدينة القنايات على مساحة مسطحة بلغت 4 آلاف و300 متر مكعب وبتكلفة 900 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة الابراهيمية وشارع الحرية وتفريعاته / ش سلمان جاد والشوادر على مساحة مسطحة بلغت 35 ألف و500 متر مكعب وبتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشارع سعد زغلول وتفريعاته ومنطقة خلف صيدناوى بمركز ههيا على مساحة مسطحة بلغت 22 ألفا و400 متر مكعب وبتكلفة 6 ملايين جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشوارع ( خالد بن الوليد وتفريعاته - مولد النبى وتفريعاته - كفر النجدى وسوق الليمون وعسكر ) بمركز أبو كبير على مساحة مسطحة بلغت 20 ألف متر مكعب وبتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشوارع أبو حماد البلد - ابو طالب وش عدلى وتفريعاتهما - وسط المدينة والمغازى بمركز أبو حماد على مساحة مسطحة بلغت 51 ألف متر مكعب وبتكلفة 13 مليونا و200 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة نادى بلبيس الرياضى وشوارع السلخانة والمطحن وتفريعاتهما وامتدادهما /حى المنشية وحى النادى بمركز بلبيس على مساحة مسطحة بلغت 92 ألف متر مكعب وبتكلفة 24 مليون جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة نادى بلبيس الرياضى بشوارع قرى دهمشا بمركز مشتول السوق على مساحة مسطحة بلغت 7 آلاف متر مكعب وبتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشوارع وسط المدينة / وسط المدينة 2 / حى وسط ديرب البلد بمركز ديرب نجم على مساحة مسطحة بلغت 19 ألف متر مكعب وبتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمناطق (مقابر المسلمين - مستودع الانابيب - سيدى عيسى) بمركز منيا القمح على مساحة مسطحة بلغت 9 آلاف و800 متر مكعب وبتكلفة 11 مليونا و800 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشوارع (الثانوية – الصباغين- المعهد الدينى والمحطة - المستشفى والمحكمة- المؤسسة والميزانية) بمركز أولاد صقر على مساحة مسطحة بلغت 24 ألفا و600 متر مكعب وبتكلفة 8 ملايين و200 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بحيى النصر والنهضة بمركز كفر صقر على مساحة مسطحة بلغت 10 آلاف متر مكعب وبتكلفة 3 مليون و100 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشارع المنيسى وتفريعاته بمركز فاقوس على مساحة مسطحة بلغت 29 ألفا و200 متر مكعب وبتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بطريق المحمودية / طريق أولاد صقر / طريق الآثار / طريق صان / حى الطلمبات) بمدينة صان الحجر على مساحة مسطحة بلغت 3 آلاف و700 متر مكعب وبتكلفة 330 ألف جنيه.