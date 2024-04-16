اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:27 ص
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 29577 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 36299 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12643 نقطة.


فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 6726 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 9604 نقطة.

 







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