البورصة: تنفيذ صفقة على شركة دايكن إيجيببت للتكييفات بقيمة 97.6 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ ضفقة على شركة دايكن إيجيببت للتكييفات خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 18.8 ألف سهم بقيمة 97.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة دار التربية للخدمات التعليمية بحجم تداول 25.9 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.2 مليون سهم بقيمة 129.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 58 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أول جلسات بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 874.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.75 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.6 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.17%، والعرب على 5.91%، واستحوذت المؤسسات على 33.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 386.3 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 141.7 مليون جنيه، 190.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 740.4 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 36367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12637 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 7658 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1534 نقطة.