برق ورعد وتحول النهار لليل.. مشاهد من أمطار غزيرة على الإمارات "فيديو"

كتب محمد تهامى زكى

شهدت دولة الإمارات العربية، اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية مصحوبة بالرعد والبرق وهطول أمطار غزيرة في عدة مناطق من بينها إمارتي دبي والعين، كما تحول نهار الإمارات إلى ليل نتيجة تراكم السحب الكثيفة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غمر الشوارع بمياه الأمطار أسفر عنه البطء في حركة المرور، كما توقفت الكثير من الجهات عن العمل منها عدد من المطارات في الدولة، فيما حذرت وزارة الداخلية المواطنين بأنه نظرا لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه.

امطار تاريخية على دبي في هذه الفترة من العام. pic.twitter.com/FUf8uRqh0P — عبدالله البلوشي (@AAA_Balushi) April 16, 2024

وبدوره، أفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، باستمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع برق ورعد أحيانا، منوها بأن الحالة الجوية تبدأ من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة وبرق ورعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، متوقعا أن يستمر الطقس غير المستقر ليوم غد الأربعاء، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ونصحت مطارات دبي المسافرين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى مطار دبي واستخدام المترو حيثما أمكن ذلك، لافتة إلى أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحاً، وذكرت مطارات دبي عبر حسابها على منصة "إكس" أنه تم تعليق العمليات مؤقتاً في مطار دبي الدولي لمدة 25 دقيقة، لكنها استؤنفت منذ ذلك الحين، لافتة إلى وجود تراكمات للمياه على الطرق المؤدية إلى المطار، وأن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الغد.

عمار بن حميد:

اللهم أجعلها أمطار رحمة وبركة، وعمّ بخيرها البلاد والعباد

نشكر مختلف فرق العمل على جهودهم في أحتواء آثار المنخفض الجوي، جهود مشكورة ومقدّرة، وفرق عمل مخلصة تسابق الليل بالنهار لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، شكراً للجميع#عجمان#الامارات#منخفض_الهدير pic.twitter.com/r9Zvhz3Fh9 — عبدالله العيدروس🇦🇪 (@alaidrooos) April 16, 2024

وأفادت مطارات دبي في منشور عبر منصة "إكس"، بأنه وبسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة، وعليه تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى، وحثت المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.