الإمارات تنصح المواطنين بعدم الخروج من المنازل وتوقف المطارات بسبب الطقس

كتب عبد الوهاب الجندى

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، إلى ضرورة البقاء فى المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات فى أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأوصت فى بيان اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

ودعت كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.

بدورها أعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها غداً الأربعاء 17 أبريل، كذلك المدارس الخاصة في الإمارة وذلك بسبب الأحوال الجوية، كما شجّعت مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم غد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة للجميع.

وشهدت أغلب مناطق الإمارات اليوم سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا على بعض المناطق، أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة، كما أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وذلك مع استمرار تعمق الحالة الجوية غير المستقرة وتراكم السحب وتحركها باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، وذلك مع استمرار الرياح النشطة والقوية والتي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية.

كما أعلنت مطارات دبي توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

وطالبت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران.

وجاء في البيان "بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى".

وحثت المسافرين على التحقق من حالة الرحلة مع شركات الطيران.