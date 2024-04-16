بدء مراسم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى اليونان

أثينا (أ ش أ)

بدأت مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى مدينة أولمبيا باليونان، وذلك خلال حفل مستوحى من العصور القديمة.

وذكرت قناة بي إف إم الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن هذه بداية رحلة طويلة ستأخذها إلى باريس في 26 يوليو القادم.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 توني إستانجيت، إنه بعد مرور 100 عام على النسخة الأخيرة من الألعاب الصيفية في فرنسا، سيتشرف الشعب الفرنسي باستضافة هذه النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية".

وأَضاف أن فرنسا مستعدة.. ونحن على استعداد لكتابة صفحة جديدة، وفخورون بأن الألعاب ليست مذهلة فحسب، بل إنها أيضًا أكثر مسئولية.

من جانبه..قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ "إننا ممتنون للشعب اليوناني على هذه الهدية الثمينة التي قدمت للبشرية.

بدوره، رحب عمدة مدينة أولمبيا أريستيديس باناجيوتوبولوس، بالحضور بهذا الموقع المقدس لإضاءة الشعلة في المكان الذي ظهرت فيه رسالة عالمية هي رسالة سلام ومصالحة بين الشعوب.