اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بدء مراسم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى اليونان

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:23 م
بدء مراسم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى اليونان مراسم إيقاد الشعله الاولمبيه باريس 2024 فى اليونان
أثينا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى مدينة أولمبيا باليونان، وذلك خلال حفل مستوحى من العصور القديمة.

وذكرت قناة بي إف إم الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن هذه بداية رحلة طويلة ستأخذها إلى باريس في 26 يوليو القادم.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 توني إستانجيت، إنه بعد مرور 100 عام على النسخة الأخيرة من الألعاب الصيفية في فرنسا، سيتشرف الشعب الفرنسي باستضافة هذه النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية".

وأَضاف أن فرنسا مستعدة.. ونحن على استعداد لكتابة صفحة جديدة، وفخورون بأن الألعاب ليست مذهلة فحسب، بل إنها أيضًا أكثر مسئولية.
من جانبه..قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ "إننا ممتنون للشعب اليوناني على هذه الهدية الثمينة التي قدمت للبشرية.

بدوره، رحب عمدة مدينة أولمبيا أريستيديس باناجيوتوبولوس، بالحضور بهذا الموقع المقدس لإضاءة الشعلة في المكان الذي ظهرت فيه رسالة عالمية هي رسالة سلام ومصالحة بين الشعوب.







دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية

باريس

مراسم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية

اليونان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة