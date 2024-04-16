انطلاق مقرأة الأئمة بمسجد الخلفاء الراشدين في شطوره بسوهاج بمشاركة 76 إمام.. صور

سوهاج محمود مقبول

اعلنت مديرية الأوقاف بسوهاج، عن إنطلاق مقرأة الأئمة، وذلك بمسجد الخلفاء الراشدين، بإدارة أوقاف شطورة، حيث شارك في المقرأة 76 قارئا، حيث جاءت المقرأة، بإشراف خالد أحمد حسين وشيخ المقراة محمد حسين أدم حسين، بإشرف الشيخ محمد عبدالنبى محمود عام إدارة أوقاف شطوره ومتابعة الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف.

جاءت المقرأة في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي جو إيماني بمسجد الخلفاء الراشدين بإدارة أوقاف شطوره شمال محافظة سوهاج

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف أن هذه المقارئ التي أقامتها وزارة الأوقاف بالمساجد سنة حسنة، وفكرة مفيدة جدًا، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء الإيماني المتميز، والذي يضم ولأول مرة مواهب الأئمة القراء بدولة التلاوة المصرية، مؤكدًا أن فكرة إقامة مقرأة للأئمة القراء هي من نبع أفكارالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وهي من الأفكار السديدة والموفقة، والتي تؤكد حرص وزارة الأوقاف على تشجيع المواهب الشابة، من منطلق عنايتها الفائقة بأهل القرآن الكريم النابعة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بالقرآن الكريم وأهله.



الأئمة المشاركين بالمقراة



جانب من الأئمة بالمقرأة



خشوع بالمقرأة



مقدمة المقرأة



مقراة الأئمة بسوهاج