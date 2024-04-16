المشدد 15 سنة لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه بمركز المراغة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ع.م.ع.." بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بسرقة المجنى عليه "م.ع.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا فوجىء بالمتهم يقوم بتهديده وإشهار سلاح أبيض مطواة قرن غزال فى وجهه واستولى منه على متعلقاته والمنقولات الخاصة به الإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض، بعد أن قام بالتعدى عليه وشل حركته وبث الرعب فى قلبه.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.