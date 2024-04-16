المجلس القومى للمرأة: فروع بالمحافظات وشبكة محامين متطوعين لتقديم الدعم القانونى

كتب محمود راغب

كشفت أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، أن مكتب شكاوى المرأة بمثابة مساحة آمنة للمرأة المصرية موجود فرع له في كل محافظات مصر للمساهمة في حل المشكلات والعقبات القانونية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المرأة المصرية وتساندها في الحصول على كل حقوقها المختلفة من خلال مكاتبها في 27 محافظة والرقم المختصر ١٥١١٥ وعدد أخر من الوسائل.

وأضافت مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن كل سيده تستطيع توصيل استفسارها و مشكلتها للرد عليها من قبل مجموعه مكونه من 70 من الخبراء القانونيين والإجتماعيين و النفسيين لتقديم الاستشاره بطريقه احترافيه، و إحالتها لعدد من الشركاء من قطاعات إنفاذ القانون أو شبكه المحامين المتطوعين (620 محامي متطوع ) او الشركاء مقدمي الخدمات الاجتماعية و النفسيه و الطبيه او الخدمات الاقتصادية.

وأضافت مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى، أن المكتب هو أحد أليات عمل المجلس القومي للمرأة واختصاصاته تشمل: الاحوال الشخصية ولاية علي المال وولاية علي النفس- جرائم العنف والتمييز والحرمان- جرائم الاتجار في البشر-جرائم الهجرة غير الشرعية -شكاوى العمل -جرائم تقنية المعلومات-طلبات تنفيذ الاحكام-استحقاق المواريث-الحماية الاجتماعية -خدمات الحكومة والاوراق الثبوتية--الدعم النفسي والمشورة الأسرية.