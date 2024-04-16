اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

القوات المسلحة الأردنية: سلاح الجو الملكي مستمر بالقيام بدوريات جوية مكثفة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:28 م
القوات المسلحة الأردنية: سلاح الجو الملكي مستمر بالقيام بدوريات جوية مكثفة الجيش الاردنى
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إن سلاح الجو الملكي مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي. 

وكان الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الأردنية ، صرح بأن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالى الأردن يعود لطائرات من سلاح الجو الملكى الأردنى تحركت استجابة لإنذار من اجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر، بحسب قناة المملكة.

وبين الناطق أن طائرات سلاح الجو الأردنى تأكدت من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى بالمواطنين عدم تداول الشائعات التى من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.







القوات المسلحة الأردنية

سلاح الجو الملكي

بدوريات جوية مكثفة

القاهرة الاخبارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة