اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد رصد تحركات جوية غير معروفة..

الجيش الأردنى يؤكد سلامة أجواء المملكة وعدم وجود تهديد

الإثنين، 18 مارس 2024 12:06 ص
الجيش الأردنى يؤكد سلامة أجواء المملكة وعدم وجود تهديد سلاح الجو الأردنى
وكالات

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صرح الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الأردنية ، بأن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالى الأردن يعود لطائرات من سلاح الجو الملكى الأردنى تحركت استجابة لإنذار من اجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر، بحسب قناة المملكة.

وبين الناطق أن طائرات سلاح الجو الأردنى تأكدت من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى بالمواطنين عدم تداول الشائعات التى من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.







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