السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ص.ع.م" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقنل المجنى عليه "ا.ا" عمدا بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر التعدى عليه بطوب بلوك على رأسه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام أثناء مشادة كلامية معه بالتقاط طوب البلوك وضربه على رأسه فسقط على الأرض غارقاً فى دمائه وتوفى متأثرا بجراحه ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.