المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الأفيون بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا..ع.ع" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والافيون المخدر وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون المخدر والحشيش بدائرة المركز وترويجه على عملائه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الأفيون والحشيش كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط سلاح نارى وعدد 44 طلقة بدون ترخيص بحوزته ، ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.