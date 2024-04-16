اليوم السابع
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السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 07:59 م
السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث ، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز،  وترويجه على عملائه من راغبى الشراء ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة ، وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 







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