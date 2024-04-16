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السجن المؤبد لسيدة لاتهامها بقتل طفلة انتقاما من والدتها في سوهاج

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:41 م
السجن المؤبد لسيدة لاتهامها بقتل طفلة انتقاما من والدتها في سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمة "ف.ع.ع" بالسجن المؤبد لاتهامها بقتل الطفلة المجنى عليها "س.ا" بأن قامت بخنقها للانتقام من والدة المجنى عليها بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل الطفلة المجنى عليها، والعثور على جثتها داخل منزلها، وكشفت التحريات أن المتهمة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينها وبين والدة المجنى عليها، فاستدرجت الطفلة إلى منزل المتهمة مستغلة انقطاع التيار الكهربائي.

وتعدت عليها بالضرب وكتم أنفاسها وخنقها حتى فارقت الحياه، وعندما تأكدت من وفاتها قامت بنقل الجثة إلى مسكن المجنى عليها، ووضعها على فراشها فى غرفة نومها خشية افتضاح أمرها ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 







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