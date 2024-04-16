الإعدام لمزارع بتهمة قتل سيدة وابنتها فى سوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء الاثنين، وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم "ع.م.ن" مزارع، بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل المجنى عليهما "هـ.ع" وابنتها "م.ع" بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهما بعد التعدى عليهما بسكين وتم نقلهما إلى المستشفى وكل منهما جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، حيث قام المتهم بطعن المجنى عليها الأولى بسكين في حظيرة المواشي وعندما حاولت ابنتها الدفاع عنها انهال عليها بالسكين، مما أدى إلى مصرعهما فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.