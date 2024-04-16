الإعدام لمتهم بقتل شخص بمركز أخميم فى سوهاج بسبب خلافات بينهما

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج وباجماع الآراء ، بمعاقبة المتهم "م.ن.ف" عامل ، بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ن" بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين فقام بالتربص به فى أحد الأماكن وأطلق عليه النار من سلاح ناري كان بحوزته مما أسفر عن مقتله في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.