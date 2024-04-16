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الإدارات القانونية بوزارة العدل تلقت 1702 شكوى تم إنجازها بنسبة 99.8%

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:29 ص
الإدارات القانونية بوزارة العدل تلقت 1702 شكوى تم إنجازها بنسبة 99.8% المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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تلقت إدارة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل المختصة بالمحامين فى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ما يقرب من 1702 شكوى وتحقيق خلال عام 2023، تم إنجاز ما يقرب من 1699 تحقيق ومتبقى 3 تحقيقات فقط بنسبة إنجاز بلغت 99.8%.

الادارات القانونية
شكاوى الادارات القانونية

 

ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل لرصد مؤشرات الإنجاز بقطاعات الوزارة المختلفة، تختص إدارة شئون الإدارات القانونية بالإشراف على الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة، والتأكد من حسن سير العمل بها وتلقت خلال هذه الفترة 1702 شكوى تم إنجازها بنسبة 99.8%.

كما أصدرت الإدارة 94 قرار تفتيش مفاجئ لمتابعة سير العمل بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية تم إنجازها جميعًا ، وذلك في إطار تفعيل الدور الوقائي في منع وقوع المخالفات الماسة بالمال العام أو المهيئة لظواهر الفساد المالي والإداري.

 

تفتيش مفاجئ
قرارات التفتيش المفاجئ

 

وكانت وزارة العدل اطلقت عدد من الوسائل من اجل تلقى شكاوى المواطنين والجهات المعنية حيث تم إطلاق خدمة استقبال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن جرائم الكسب غير المشروع إلكترونياً من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم (01551955900) أو عبر الرابط الإلكتروني QR Code أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة https://forms.gle/L1BnkQEckxKBK17i6.

وبلغ إجمالي الشكاوى الواردة عن طريق البريد الإلكتروني وتطبيق WhatsApp عدد 424 شكوى، تم إنجاز عدد 418 شكوى ، بنسبة إنجاز 99%.







الإدارات القانونية

وزارة العدل

شكاوى الإدارات القانونية

تقرير وزارة العدل السنوى

المحامين بالهيئات العامة




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