الأردن: لن نسمح باستخدام مجالنا الجوى من قبل أى طرف

أحمد علوى

أكدت القوات المسلحة الأردنية موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام مجاله الجوي من قبل أي طرف.

وأكد وزيرالخارجية الأردنى أيمن الصفدى، أمس الإثنين، أن تعامل المملكة مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل ينطلق من سياستها طويلة الأمد تجاه أى انتهاكات لمجالها الجوى تمثل تهديدا للأردن.

وأوضح الصفدى، فى تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة سى إن إن الأمريكية، أنه كان سيتم التعامل بالطريقة ذاتها مع أى مقذوف أو طائرة مسيرة بغض النظر عن الدولة التي أطلقتها سواء كانت إسرائيل أو إيران أو غيرها، مشددا على أن الأولوية هي حماية الأردن وشعبه والقيام بكل ما هو ممكن من أجل التوصل لتهدئة للتوترات بالمنطقة.