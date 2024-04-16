الأرجنتين توقع صفقة لشراء 24 مقاتلة من طراز إف 16 من الدنمارك

كوبنهاجن (أ ش أ)

وقعت الأرجنتين اليوم الثلاثاء، صفقة لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 من الدنمارك بقيمة 2.1 مليار كرونة تقريبا.

ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية عن وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسين قوله: إن الصفقة ستجعل الأرجنتين جزءا من عائلة إف-16 العالمية.

ولم يتم الإعلان بعد عن موعد تسليم المقاتلات التي تم صيانتها وتحديثها تكنولوجيا بالكامل - إلى الأرجنتين، ولكن من المتوقع أن يتم نقلها خلال السنوات المقبلة.

وكان وزير الدفاع الدنماركي قد زار الأرجنتين في شهر مارس الماضي ووقع على خطاب نوايا لبيع مقاتلات إف-16، فيما تم التوقيع على صفقة اليوم في قاعدة جوية دنماركية.

وطلبت الدنمارك ما مجموعه 27 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 مقابل 2.2 مليار دولار. وسوف تحل مكان أسطول البلاد المكون من 30 طائرة من طراز "إف -16" التي يزيد عمرها على 40 عاما، في عملية انتقالية ستستمر حتى نهاية عام 2025.