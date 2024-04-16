استطلاع: الأمريكيون يشعرون أنهم لا يحصلون على القسط الكافى من النوم

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أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "مؤسسة جالوب" الأمريكية للتحليلات والاستطلاعات، أن غالبية الأمريكيين أفادوا بأنهم سيشعرون بتحسن إذا ما تمكنوا من الحصول على مزيد من ساعات النوم.



وأوضح استطلاع "جالوب" - الذي صدر أن 57% من الأمريكيين يقولون إنهم سيشعرون بتحسن إذا ما تمكنوا من الحصول على قسط وافر من النوم ، بينما أكد 42% فقط أنهم يحصلون على القدر الذي يحتاجون إليه من النوم وكانت النساء الأصغر سنا، تحت سن 50 عاما، من المرجح بشكل خاص أن يبلغن عن عدم حصولهن على قسط كاف من الراحة.



ولم يتطرق استطلاع "جالوب" إلى الأسباب التي جعلت الأمريكيين لا يحصلون على القسط الوافي من النوم الذين هم بحاجة إليه، لا توجد بيانات تفصيلية لهذه الظاهرة خاصة في السنوات الأربع الماضية وأثناء جائحة "كوفيد -19".