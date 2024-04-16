اليوم السابع
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إصلاح كسر بمسقى عمومى بقرية عين غصين بالإسماعيلية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:00 م
إصلاح كسر بمسقى عمومى بقرية عين غصين بالإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قال اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، إنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتعامل الفورى مع كافة الأزمات التى تقع بنطاق المحافظة.

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة، بلاغا يفيد بكسر فى مسقى عمومى بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وبالتواصل مع رئيس القرية، أفاد بأنه بالمرور على مرافق القرية تلاحظ وجود كسر في مسقى عمومى بعزبة عزت طريق الرشاح، وتم عمل اللازم وتم الإصلاح بمعدات القرية لتسهيل حركة سير المواطنين بالمنطقة.
 







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