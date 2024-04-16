إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، شمال المنيا، إثر السرعة الزائدة، وتلقت الأجهزة الـمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال كارته المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في في إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين، وهم هاجر عماد الجزيرى، 22 سنة، وجيهان عبدالنبي عبدالمعطي، 52 سنة، وفريدة خالد على، 3 شهور، وعلي الجرحي حسن، 55 سنة، وخالد على الجرحي، 25 سنة، وعلي خالد على، 3 سنوات، مقيمين جميعا بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.