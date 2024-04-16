إزاى تستخرج برنت تأميني والأوراق المطلوبة فى الإسماعيلية؟

الإسماعيلية – صبرى غانم

يبحث ويسعى عدد كبير من المواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بشكل مستمر لإصدار برنت تأميني، ما يجعل عديد من المواطنين يبحثون عن أماكن استخراج برنت تأميني بالإسماعيلية والأوراق المطلوبة له.

وأصبح البرنت التأميني أحد الأوراق المهمة للتعيين في أي وظيفة حكومية، أو في القطاع الخاص، أو أي من الشركات الاستثمارية لتقديمه للقوى العاملة او تقديمه للحصول على العديد من الخدمات المختلفة.

وأماكن استخراج برنت تأميني بالإسماعيلية، والأوراق المطلوبة، حيث حددت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 10 مكاتب لاستخراج البرنت وتقديم خدمات أخرى للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فانه تم تخصيص 10 مكاتب بمدن المحافظة لاستخراج البرنت التأميني، وذلك في مدينة الإسماعيلية ومدينة المستقبل ومراكز الإسماعيلية وفايد والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب وهي كالآتي:

- ديوان منطقه الإسماعيلية - قطاع عام وخاص

العنوان : شارع اسكندرية واسماعيل سرى

رقم الهاتف : 0643913020 / 0643913020.

- قطاع عام الآسماعيلية - قطاع عام وخاص

العنوان : 17شارع الامام على بجوار السلطان حسين - الاسماعيلية

رقم الهاتف : 0643921895

- إسماعيلية ثان - قطاع عام وخاص

العنوان: حي الشيخ زايد الشارع التجارى عمارات عبدون

رقم الهاتف: 0643118456

- الإسماعيلية - قطاع حكومي

العنوان : حي الشيخ زايد 8 حوض شجرة العبيد امام شركة توزيع كهرباء القناة ـ الإسماعيلية.

رقم الهاتف : 0643202307 / 0643215917 / 0643228767

- القنطرة غرب - قطاع عام وخاص

العنوان: شارع الجيش - خلف محكمة الاسرة - القنطرةغرب

رقم الهاتف: 0643561387

- فايد - قطاع عام وخاص

العنوان: فايد بجوار مركز شرطة مدينة فايد

رقم الهاتف : 0643664014

- القنطرة شرق - قطاع عام وخاص

العنوان : القنطرة شرق بجوار الوحدة المحلية

رقم الهاتف : 0643750608

- التل الكبير - قطاع حكومي

العنوان : التل الكبير – بجوارمركز شرطة التل الكبير و الإدارة الزراعية يسار ترعة الإسماعيلية.

رقم الهاتف : 0643934216 / 0643934217

- التل الكبير - قطاع عام وخاص

العنوان : عمارات الاوقاف شارع احمدعرابى التل الكبير

رقم الهاتف : 0643961262

- المستقبل - قطاع عام وخاص

العنوان : مدينة المستقبل - الاسماعيلية

رقم الهاتف : 0643492086

وقال مصدر مسؤول في تأمينات الإسماعيلية، إن الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمين من أماكن استخراج برنت تأميني بالإسماعيلية هي صورة البطاقة وصورة شهادة الميلاد، للذين لم يسبق لهم تسجيل رقم تأميني من قبل.

