بيزنس تأشيرات العمرة.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم

كتبت ـ أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى أداء مناسك العمرة.

وتبين قيام المتهم بإنشاء حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى تعلن عن توافر تأشيرات العمرة وتسويقها من خلال مندوبى السفريات بالعديد من المحافظات مقابل حصولهم على عمولة، وممارسة المتهم نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت المعلومات علي قيام المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى أداء مناسك العمرة، والإعلان عن توافر التأشيرات السياحية وتسويقها من خلال مندوبى السفريات بالعديد من المحافظات مقابل حصولهم على عمولة.

وألقي القبض علي المتهم بالنصب والاحتيال علي المواطنين، بزعم توفير تأشيرات عمرة، وتزوير تأشيرات سياحية وهمية وتوزيعها علي الراغبين، ورفض رد مبالغ المواطنين المستولى عليها، بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر بممارسة ذلك النشاط الإجرامى.