إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص باستخدام "أسلحة بيضاء وحيوان" إلى المفتى

بورسعيد - محمد عزام

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بإجماع الآراء، اليوم، الثلاثاء، إحالة ملف دعوى محاكمة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل عدد من الأشخاص، وذلك باستخدام حيوان - كلب - لإثارة الرعب وأسلحة بيضاء، لمفتي الديار المصرية وحددت جلسة 14 مايو المقبل لإيداع التقرير والنطق بالحكم، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة وعلى النيابة تنفيذه.

وتعود أحداث القضية إلى 5 يوليو 2023، باتهام 3 أشخاص باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم : محمد عثمان الصعيدي، ووائل ابراهيم، وأحمد علي الخولي، ومحمد الخولي، وذلك بقصد تخويفهم وترويعهم وإلحاق الأذى المادي بهم لفرض السطوة عليهم، واصطحبوا حيوانا يثير الزعر - كلب، وأسلحة بيضاء، وقتلوا المجني عليه : محمد عثمان السيد عبد الصعيدي، بأن ظفروا به فسدد له المتهم الأول طعنة بالسلاح الأبيض - خنجر - موضع مقتل بالجانب الأيمن من الصدر، سقط على إثرها أرضا، ثم تولى المتهمين الثاني والثالث تعدي عليه ضربا بالأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك قتله، مما نتج عنه الإصابات التي أودت بحياته.

كما تعدوا على المجني عليه وائل إبراهيم السيد باستخدام كلب، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والذي أعجزه عن ممارسة أشغاله لمدة تزيد عن 20 يوما، وأحرزوا خنجرا وسكينا وشومه بغير ترخيص.