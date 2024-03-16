السجن 10 سنوات لـ شقيقين رفعا السلاح في وجه ضابطي شرطة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لـ متهمين رفعا السلاح في وجه ضابطي شرطة ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 من شهر أكتوبر من عام 2023 بدائرة قسم المناخ بمحافظه بورسعيد، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم السيد محمد قنديل، واحمد إبراهيم السيد محمد قنديل، وذلك حيث استعملا القوة والعنف والتهديد مع الضابطين الرائد أحمد مسعد محمد عبد الجواد، ومحمد شيرين عاشور أحمد، بان قام كلا منهما باشهار سلاح أبيض في وجههما مهددين اياهما بالقوة والعنف قاصدين بذلك حملهما بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما الا وهو ضبطهما نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر في القضية رقم 6499 لسنه 2023 جنايات الضواحي، الا أنهما ما لم يبلغها بذلك مقصدهما، وحزا واحرزا المتهمين جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الإتجار، كما حازا واحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، واحرزا بغير ترخيص سلاحا ابيضا مطواة قرن غزال.

وثبت معمليا أن المواد المخدرة لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والتي وزنت قائما على ميزان المعمل الكهربائي الحساس 23 و 95 جرامات، وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية، أن السلاح الناري البندقية الخرطوش صناعة اجنبية بماسورة واحده مثقولة عيار 12 مللي صالحه للاستخدام، والخمس طلقات خرطوش كاملين الأجزاء غير مطروقين الكبسولة، وصالحين للاستخدام، ويستخدموا على السلاح الناري.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمان بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ومصادرة المواد المخدرة والاسلحة والذخيرة المضبوطين.