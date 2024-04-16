إحالة أوراق المتهم بقتل طفلته والشروع في قتل شقيقها بالشرقية للمفتي

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بإحالة الأب المتهم بقتل نجلته الطفلة بعد التعدي عليها والشروع في قتل شقيقها بمركز الزقازيق للمفتي، وتحديد جلسة الدور الثالث من شهر مايو للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم الألفي، رئيس المحكمة، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد ومحمد سعد بدوي، وسكرتارية محمد فاروق.

وتعود أحداث القضية رقم 39688 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 4244 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 28 أبريل من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "خالد م ع ب" 41 عاما، باحث تنمية إدارية، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل نجلته الطفلة "لمار" 6 أعوام بعدما تعدى عليها بالقوة والشروع في قتل شقيقها الطفل "أحمد" 4 أعوام.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد قتل المجني عليها نجلته عمدا مع سبق الإصرار المصمم عليه بأن تعدى عليها بالضرب مستخدما في ذلك أداة (حزام) محدثا ما بها من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وذلك بعدما قام في ذات الزمان والمكان بالتعدى عليها بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت جنايتي المتهم بجناية أخرى، وذلك بأنه قد شرع في قتل المجني عليه نجله الطفل "أحمد" بأن كال له عدد من الضربات استقرت برأسه وعموم جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه خشية افتضاح أمر جريمتاه، فأحدث ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.