أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-4-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-4-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والملتقى العربي للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجلاكسو سميثكلاين، والمتحدة للإسكان والتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والقاهرة للإسكان والتعمير، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.984 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.4 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.52%، والعرب على 8.11%، واستحوذت المؤسسات على 23.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 245.9 ألف جنيه، 92.9 مليون جنيه، 174 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 271.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 29400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 36095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 12544 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 6754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 7777 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1558 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 52.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.741 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.61%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 48.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.05%.

- بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بسعر إغلاق 33.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.83%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.41%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 35.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.53%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 36.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.



- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.46%.

- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.043 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.