أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 16-4-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16-4-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.984 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا





أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والملتقى العربي للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجلاكسو سميثكلاين، والمتحدة للإسكان والتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والقاهرة للإسكان والتعمير، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.984 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.4 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.52%، والعرب على 8.11%، واستحوذت المؤسسات على 23.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 245.9 ألف جنيه، 92.9 مليون جنيه، 174 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 271.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 29400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 36095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 12544 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 6754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 7777 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1558 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.



تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع عضو مجلس إدارة بشركتي العربية لحليج الأقطان، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 3.2 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ورواد السياحة-الرواد عدد 14.2 مليون سهم، 33.2 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية 1.4 مليون سهم.



فيما اشترى أعضاء بمجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 25.8 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 14.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والعربية لحليج الأقطان، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق عدد 14.2 مليون سهم، 3.2 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 12.4 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 25 سهمًا.

أعلنت شركة الرواد للسياحة-الرواد، بيع المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف عدد 354 ألف سهم بسعر 30.27 جنيه بقيمة إجمالية 10.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 13.49% إلى 11.45%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.



قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها أمس الأحد، توقيع التزام مالي على شركة العربية لحليج الأقطان، قدره 10 آلاف جنيه، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، منح الشركة مهلة إضافية 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023.

المطورون



أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 0.6 جنيه للسهم إلى 0.10 جنيه للسهم مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 772.4 مليون جنيه موزعًا على 7.7 مليار سهم بدلًا من 1.3 مليار سهم، والموافقة والتصديق على تعديل المواد أرقام (6،7، 25) من النظام الأساسي للشركة.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية، وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، مبيعات بلغت 526 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 729.6 مليون جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي الخسائر 272.6 مليون جنيه مقارنة بأرباح 173.9 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، مبيعات إنتاج التام بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 31 مارس عام 2024 مقابل 746.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 132%، وبلغ الفائض بعد الضريبة 251.8 مليون جنيه مقارنة مع 143.5 مليون جنيه، بنسبة نمو 175%.