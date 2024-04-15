3 ندوات علمية على هامش مؤتمر طلاب الدراسات العليا بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن شهر إبريل الجاري يشهد سلسلة من مؤتمرات الدراسات العليا والبحوث، على مستوى كليات الجامعة؛ سعياً نحو تحقيق هدف أساسي، وهو إثراء منظومة البحث العلمي بتبادل الرؤى والأفكار؛ لتطبيقها وتوجيهها نحو حل المشكلات المجتمعية.

جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على عقد المؤتمر الثاني لطلاب الدراسات العليا بمعهد الدراسات الآفروآسيوية، بعنوان التواصل اللفظي وغير اللفظي ورقمنة العلوم، الذى يعقد يوم السبت الموافق 20 إبريل.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سحر حساني بربري عميد المعهد، والدكتور حسنين السعيد حسنين وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه على هامش المؤتمر تعقد أربع ندوات هامة، الندوة الأولى حول التكامل المعرفي بين العلوم في عصر الرقمنة، يحاضر فيها الدكتور سمير خطاب أستاذ ورئيس قسم الدراسات والبحوث في العلوم الاجتماعية والنفسية بمعهد الدراسات الآفروآسيوية للدراسات العليا، والدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور خلف محمد عبد السلام أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة قناة السويس.

وتابع الدكتور محمد سعد موضحاً أن الندوة الثانية تحت عنوان : الرمز- القناع لفظا وإشارة في البلاغة العربية، ويحاضر فيها الدكتور أحمد عوين أستاذ الأدب العربي ورئيس قسم الدراسات والبحوث في اللغات وآدابها، أما الندوة الثالثة فتدور حول : رياضة السنة النبوية وروضتها، ويحاضر فيها الدكتور حسنين السعيد أستاذ الدراسات الإسلامية ووكيل المعهد لشئون الدراسات العليا.

هذا ويُعقد المؤتمر بمقر معهد الدراسات الأفروآسيوية بمقر الجامعة القديمة.

وعلى جانب آخر، تعقد كلية الألسن جامعة قناة السويس مؤتمرها الأول للدراسات العليا تحت عنوان فرص وتحديات دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030 وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 21 إبريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، وبإشراف تنفيذي الدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي:

محاور الدراسات اللغوية: ويندرج منها الأبحاث التي تتناول واقع ومستقبل الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر، مستقبل صناعة المعاجم اللغوية في مصر، اللغات واللهجات وحوار الحضارات، النص الرقمي والتفاعلي، الدراسات اللغوية المقارنة ودورها في نقل الثقافات، النقد اللغوي في الآداب والفنون والترجمة، فلسفة اللغة بين الحداثة والتراث.

أما محاور الدراسات الأدبية : فتناقش المشكلات المجتمعية المعاصرة وأثرها في الأدب، الدراسات النقدية والحوار الثقافي، التكامل الحضاري والتراث العربي والأدب المقارن، آفاق التجديد والحداثة في الدراسات النقدية الأدبية، أدب الأزمات في العصر الرقمي.

فيما تتناول محاور دراسات الترجمة: التحديات التي تواجه الترجمة في وجود الذكاء الاصطناعي، الترجمة والتواصل الثقافي بين الحضارات،الكاتب-المترجم إشكاليات الترجمة الذاتية، التحول الرقمي والترجمة الآلية، تعددية الترجمة والأمن الثقافي.