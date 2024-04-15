وزير خارجية النمسا يحذر من استمرار دوامة التصعيد في الشرق الأوسط

كتبت: هناء أبو العز

حذر ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم الاثنين من استمرار دوامة التصعيد في الشرق الأوسط، معتبرا أن الجميع يخسر في هذا الصراع، مشيرا إلى مخاطر نقطة اللاعودة .

وقال وزير الخارجية - في تصريحات اليوم - إن تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط يشكل أيضًا تهديدًا لأوروبا والعالم، ولذلك من الضروري خلق "مساحة أكبر للدبلوماسية والحوار لأن الوضع خطير للغاية .

وأضاف الوزير أنه بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، تم تجاوز "الخط الأحمر" وأن الهجوم "غير مقبول على الإطلاق وغير مسؤول" .. مطالبا إيران بوقف كافة الإجراءات في هذا الصدد.

وشدد الوزير على أهمية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء في تعزيز التشاور الأوروبي بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط .