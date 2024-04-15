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مبعوث إيران للأمم المتحدة: التعهدات بالرد الإسرائيلى مجرد تهديدات

الإثنين، 15 أبريل 2024 12:04 م
مبعوث إيران للأمم المتحدة: التعهدات بالرد الإسرائيلى مجرد تهديدات هجوم إيران على إسرائيل
نيويورك (أ ش أ)

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قال المبعوث الإيرانى للأمم المتحدة أمير سعيد عرفانى إن التقارير حول تعهدات مسؤولين إسرائيليين بالرد على ضربات إيران هى مجرد تهديدات لا تنطوى على أفعال.

وتابع في تصريحات لشبكة سكاى نيوز البريطانية عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك أذيعت اليوم الاثنين، أن الإسرائيليين يعلمون أن ردنا المقبل سيكون أكثر حسما.

وحول ما إذا كانت بلاده خاطرت بالتصعيد نحو حرب أوسع أكد عرفاني أن إيران لها الحق في الرد لأن إسرائيل بدأت العدوان ضد مبانينا الدبلوماسية. وأضاف قائلا لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد عسكري من جانب إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول دون ذكر اسمه تعهدات برد ضخم على إيران. وأطلقت إيران قرابة 300 مسيرة وصاروخ على إسرائيل ردا على استهدافها للقنصلية الإيرانية في سوريا خلال الشهر الجاري.
 







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