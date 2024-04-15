وزير التموين يعلن فتح جميع نقاط استلام وتوريد القمح المحلى بالمحافظات

كتب مدحت وهبة

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه طبقا للقرار الوزارى المنظم لاستلام القمح المحلي هذا العام تبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من اليوم الإثنين.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، مشيرا أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير إنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، كما تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل اي عقبة امام عمليات التوريد وان عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والاردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والاردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، كما شمل قرار الوزير حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة أن نقاط الاستلام تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الصباح الباكر حتي آخر مورد امام نقطه الاستلام.