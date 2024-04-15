وزير التموين يبحث غدا تكلفة إنتاج الخبز السياحى بعد انخفاض سعر الدقيق

كتب مدحت وهبة

أعلن عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية سيتلقى غدا الثلاثاء، شعبة المخابز وأصحاب المخابز السياحية لبحث تكلفة انتاج الخبز السياحى خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق المستخدم لانتاج الخبز السياحى "الحر" مما سيترتب عليه انخفاض سعر الخبز السياحى لصالح المستهلك.

وأضاف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز فى تصريحات لليوم السابع أن أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% شهدت تراجعا خلال الايام الماضية مما يشير الى انخفاض سعر الخبز السياحى خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتوازى مع توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين الدقيق البلدى للمخابز على مستوى الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم فئه الرغيف 5 قروش.

وكان عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن أسعار الخبز السياحى فى طريقها للانخفاض بنسبه تتراوح من 20 الى 25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر استخراج 72% فى الأسواق، الأمر الذى يشير نتائج إيجابية لصالح المواطن الذى يستهلك الخبز السياحى وأن الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية تتحمل أيضا فارق تكلفة انتاج الخبز المدعم لصالح المواطن، حيث يتم صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين وصرف 5 ارغفة لكل مواطن يوميا مقيد بالبطاقة.