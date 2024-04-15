وزارة الصحة: شهادة فحص المقبلين على الزواج صالحة لمدة 6 أشهر

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المقبلين على الزواج عليهم التوجه إلي مراكز الفحص لإجراء الكشوف الطبية، مشيرة إلي أنه لا يمكن عقد القران بدون شهادة فحص المقبلين على الزواج للطرفين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن شهادة فحص المقبلين على الزواج صالحة لمدة 6 شهور من تاريخ استخراجها، كما أنه يتم استلامها خلال 15 يوما من إجراء الفحص الطبى.

وتابعت: يمكن معرفة أقرب مركز لإجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات الفحص الطبي للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: مواعيد العمل في وحدات فحص المقبلين على الزواج من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.