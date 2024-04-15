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وزارة الصحة توجة رسائل هامة لتفادى اضطرابات الجهاز الهضمى.. تقاصيل

الإثنين، 15 أبريل 2024 09:06 م
وزارة الصحة توجة رسائل هامة لتفادى اضطرابات الجهاز الهضمى.. تقاصيل اضطرابات الجهاز الهضمي
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لتفادى اضطرابات الجهاز الهضمى، والتى تضمنت:-

-تناول وجبات صغيرة من أجل إتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد. ​​​

-مضغ الأكل جيدا. ​​​

-شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول. ​​​

-تجنب الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية. ​​​

-تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية. ​​​

-تناول البروبيوتك أو البكتيريا النافعة مثل الزبادي. ​​​

-ممارسة النشاط البدني المناسب لحالتك الصحية مثل المشي أو الرياضة البسيطة. ​​​

ونصحت هيئة الدواء المصرية مرضى القلب وضغط الدم بالابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية؛ خصوصاً اللحوم المملحة والمخللات؛ حيث تحتوي على كميات كبيرة من الملح، كذلك يجب الإكثار من شرب السوائل عموماُ، وتناول الخضار والفواكه، وعدم الإكثار من شرب المنبهات. ​​







الصحة

الجهاز الهضمى

النشاط البدنى

شرب السوائل



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