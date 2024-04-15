اليوم السابع
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وزارة السياحة تنظم زيارة لمعبد الكرنك بالأقصر للمشاركين فى المسابقة الدولية للبرمجة

الإثنين، 15 أبريل 2024 03:58 م
وزارة السياحة تنظم زيارة لمعبد الكرنك بالأقصر للمشاركين فى المسابقة الدولية للبرمجة المشاركين في المسابقة الدولية للبرمجة خلال الزيارة
كتب محمد أسعد

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نظمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار زيارة إلى معبد الكرنك بمحافظة الأقصر للمشاركين في المسابقة الدولية للبرمجة التى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمحافظة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن المشاركة فى مثل هذه الأحداث تأتى من منطلق اهتمام الوزارة بانجاح ذلك الحدث القومى واستغلاله بالشكل الذى يسهم فى الترويج والدعاية السياحية للمقصد السياحي المصري وما به من مقومات وميزة تنافسية، واستمراراً لنهج مصر ودورها الداعم لشباب العالم لدعم العقول الواعدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

كما أوضح أن مشاركة الوزارة فى هذا الحدث تأتي من خلال تنظيم زيارة للمشاركين فى المسابقة من المصريين والأجانب لمعبد الكرنك بالأقصر لتعريفهم على الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن الوجهات السياحية المختلفة والمتنوعة في مصر.

ويشارك فى هذه المسابقة نحو 2000 مشارك من مختلف دول العالم ما بين طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات دولية ورؤساء كبرى الشركات الصناعية للبرمجه العالمية.

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وزارة السياحة والآثار

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