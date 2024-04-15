وزارة التخطيط: المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تستهدف 180 قرية بمحافظة سوهاج

كتبت أسماء أمين

تستهدف المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج 180 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 3.1 مليون نسمة، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 108 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 14 وحدة اجتماعية، 30 مجمع خدمات زراعية، 35 نقطة إسعاف، 179 وحدة صحية، 8 مستشفيات مركزية، 3284 فصل دراسي، 220 مدرسة، 16 مركز تنمية أسرة، 2 مركز تأهيل، 18 محطة مياه شرب، 181 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 184 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 48 مراكز شباب، 30 مجمع خدمات حكومية، 156 مكتب بريد، 27 نقطة شرطة، 12 نقطة إطفاء، إلى جانب 100 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (290 كم)، 189 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 1300 كم، 3 أسواق، 3 مواقف، 183 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية أن الخطة تستهدف تنفيذ 290 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة سوهاج ، إلى جانب تنفيذ 58 مشروعا في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 1.2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن تنفيذ 20 مشروعات في قطاع التعليم العالي منها استكمال مبنى كلية طب الأسنان بجامعة سوهاج، واستكمال تجهيزات منشآت التعليم القائمة بجامعة سوهاج، كما تتضمن الخطة تنفيذ 23 مشروعا تنمويا في قطاع الصحة، منها إنشاء وتطوير 15 مستشفى بالمحافظة.



وأشار التقرير ان عدد المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج يصل إلى 489 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة عام 23/2024 تبلغ 6,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 23,6% عن خطة 22/2023.